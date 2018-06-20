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20.06.2018 19:58
Рубрика: Экономика

Росстат посчитал доходы россиян

Реальные располагаемые зарплаты россиян в мае выросли на 7,3 процента в годовом выражении, реальные доходы - на 0,3 процента.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Такие данные приводятся в новом докладе Росстата о социально-экономическом положении России в январе-мае 2018 года.

В месячном выражении по сравнению с апрелем 2018 года доходы россиян сократились на 9,3 процента. В апреле реальные доходы прибавили 5,7 процента, а зарплаты - 7,6 процента. Всего за январь-май 2018 года зарплаты выросли на 9 процентов, а реальные доходы - на 3,2 процента.

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