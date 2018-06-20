Рубль готовится к пятнице

Сегодня рубль имеет шансы продолжить движение вниз, считает финансовый аналитики Борис Белкин.

По мнению эксперта, негативных факторов, которые могут сыграть на ослабление национальной валюты, на данный момент в избытке. И расставить их по ранжиру достаточно непросто.

С одной стороны, на рубль оказывает влияние закрытие длинных позиций по рублевому госдолгу. Инвесторы в текущей экономической ситуации не готовы надолго вкладываться в достаточно рисковый актив.

С другой стороны, негативное влияние оказывает и продолжающаяся коррекция вниз валют развивающихся стран, к которым относится и рубль.

Еще один немаловажный фактор - ожидание заседания ОПЕК+ в Вене, которое должно состояться в ближайшую пятницу, а на субботу запланированы переговоры в формате ОПЕК+.

Новости и размышления аналитиков относительно возможного роста добычи черного золота заставляют нервничать цены на нефть. Соответственно ведет себя и рубль, еще не до конца отвязавшийся от нее. И, наверное, подготовкой к концу недели можно объяснить текущее ослабление национальной валюты.

Вчера рубль в течение всего дня находился под влиянием внешних негативных тенденций - общего снижения аппетита к риску и падения цен на нефть, которые пошли по нисходящей из-за опасений нового раунда торговой войны США и Китая.

Официальный курс доллара на сегодня, 20 июня, составляет 64 рубля 07 копеек (укрепление на 59 копеек). За один евро дают 74 рубля 18 копеек (укрепление на 70 копеек).