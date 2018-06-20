Рубль укрепляется в начале торгов

Торги на Московской бирже начались с укрепления позиции рубля.

Так, в начале торгов в 10:00 курс доллара расчетами "завтра" понизился по сравнению со стоимостью на момент закрытия торгов во вторник на 9 копеек - до 63,78 рубля, курс евро - на 2 копейки, до 73,83 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,52% - до 75,47 доллара за баррель. На 10:13 доллар торговался уже по 63,56 рубля, а евро -73,55 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent подорожал сегодня на 0,52% - до 75,47 доллара за баррель.