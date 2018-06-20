С 23 июня по всей стране начнутся выпускные вечера в школах. В этом году рекордное количество школьников собирается отпраздновать выпускной в Парке Горького в Москве. Как сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, в парк прощаться со школой придут 23 тысячи выпускников.

Как отметят праздник в регионах? В некоторых якутских школах выпускники собираются добраться до природного парка Ленские столбы, но это в республике не считается экзотикой.

В Ростове-на-Дону общегородской выпускной решено вписать в программу чемпионата мира по футболу. В городе появится несколько интерактивных зон, для каждой создается своя программа, которая так или иначе связана со странами, чьи команды играют на стадионе "Ростов-Арена".

Но, пожалуй, самый оригинальный вариант проведения выпускного обнаружили в Лесосибирске Красноярского края, предпринимательница арендовала остров на реке Ангара и устраивает там обзорные экскурсии для туристов, в том числе школьные выпускные вечера. Как сообщил наш собкор в Красноярском крае Дмитрий Лапин, бюджет поездки тура выходного дня (три дня) 3600 рублей. Школьникам выпускной на острове обойдется в тысячу рублей с человека. В эту сумму входят доставка, банкет, аниматоры.

Каким хотят видеть выпускной родители, учителя и школьники?

Валентина Васильева, классный руководитель выпускного класса школы N 10 поселка Верхние Серги Свердловской области:

- У нас поселок небольшой, балы проходят без большого размаха, никто классом на острова не улетает, как в элитных гимназиях (смеется. - Ред.). После всех торжеств в местной столовой все собираются, танцуют до утра, гуляют.

Наталья Левашова, мама выпускниц Юлии и Валерии, с. Ермолаево, Куюргазинский район:

- Я надеюсь, что выпускной запомнится моим девочкам на всю жизнь. Для этого сейчас и стараюсь: пишу сценарий, занимаюсь организацией праздника. Мы решили не приглашать постороннего ведущего, дети сами попросили меня вести вечер. Я лично знаю каждого, раньше вела у них физику. Готовлю напутствия каждому выпускнику.

Наталья Нечаева, учитель русского языка и литературы, Уфа:

- По моему мнению, выпускной должен проходить как триумф педагога, который довел их, всех таких разных, до этого школьного порога, за которым и начинается долгая, трудная, взрослая жизнь. Думаю, дети должны выразить свою благодарность нам: учителям, родителям, словом, тем, без кого не было бы этих шариков, лент, причесок, платьев и строгих костюмов.

Елена Мардер, мама выпускницы гимназии N 9, Екатеринбург:

- После бала наши ребята едут кататься на трамвае до самого утра. Это тоже традиция школы - не лимузины заказываем, а трамвай. Ну а потом идут завтракать в родной школе с учителями. Пусть гимназия запомнится им самой близкой, где их всегда любят и ждут.

Александра, старшеклассница, Кемерово:

- По-моему, идеальный выпускной при хорошей погоде - на берегу реки с шашлыками. Платье лучше всего сшить такое, чтобы и после выпускного носилось, а не пылилось в шкафу. С другой стороны, какая разница, в чем отмечать? Праздник уже в том, что учеба закончилась! И конечно, самое главное - ее результаты.

Татьяна П., учитель старших классов, Кемерово:

- Честно говоря, хотелось бы как можно меньше хлопот, связанных с дисциплиной и безопасностью.

Людмила Кузменкина, мама Ивана, выпускника гимназии N 16 "Французская", Новосибирск:

- Сначала выпускники посетят несколько знаковых объектов Новосибирска: набережную, сквер перед Театром оперы и балета, где для них предусмотрена определенная программа, фото- и видеосъемка. Праздник продолжится в очень красивом банкетном зале в центре города.

Вика Лукашова, выпускница 11-го класса, с. Исянгулово, Зианчуринский район:

- Даже на репетиции хочется плакать, грустно расставаться. И все же жду, что выпускной пройдет весело, незабываемо.

Подготовили: Елена Мационг, Наталья Решетникова, Ольга Горюнова, Юлия Потапова