В первом туре, напомним, португальцы сыграли вничью с Испанией, а марокканцы уступили Ирану. Если испанцы победят Иран, то также наберут четыре балла и поделят с Португалией лидерство. Именно две пиренейские команды считаются фаворитами группы "В". Но иранцы еще могут выбить кого-то из них из борьбы, если выиграют хотя бы одну из двух оставшихся встреч. Матч Иран - Испания состоялся после подписания этого номера в печать.