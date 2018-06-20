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20.06.2018 23:45
Рубрика: Спорт

Пас на Пиренеи

Португалия победила Марокко в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 1:0, набрала четыре очка и временно возглавила турнирную таблицу группы "В". Африканская же команда лишилась шансов на выход в плей-офф.
Текст: Данила Жиляев
Российская газета - Неделя №7596 (133)

В первом туре, напомним, португальцы сыграли вничью с Испанией, а марокканцы уступили Ирану. Если испанцы победят Иран, то также наберут четыре балла и поделят с Португалией лидерство. Именно две пиренейские команды считаются фаворитами группы "В". Но иранцы еще могут выбить кого-то из них из борьбы, если выиграют хотя бы одну из двух оставшихся встреч. Матч Иран - Испания состоялся после подписания этого номера в печать.

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