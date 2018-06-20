Пас на Пиренеи
В первом туре, напомним, португальцы сыграли вничью с Испанией, а марокканцы уступили Ирану. Если испанцы победят Иран, то также наберут четыре балла и поделят с Португалией лидерство. Именно две пиренейские команды считаются фаворитами группы "В". Но иранцы еще могут выбить кого-то из них из борьбы, если выиграют хотя бы одну из двух оставшихся встреч. Матч Иран - Испания состоялся после подписания этого номера в печать.
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