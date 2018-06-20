Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны

Сенат Канады окончательно принял законопроект о легализации марихуаны. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Было слишком легко для наших детей достать марихуану, а для преступников пожинать прибыль. Сегодня мы меняем это, - цитирует ТАСС сообщение главы канадского правительства. - Наш план по легализации и регулированию (рынка) марихуаны только что прошел в Сенате".

За новый законопроект проголосовали 52 сенатора, 29 высказались против. Отмечается, что реализовать действие закона получится в срок от 2 до 3 месяцев.

Две недели назад сенаторы голосовали по поправкам в предложенный ранее законопроект, после чего с ними ознакомились члены Палаты представителей.