Северная Корея передаст США останки американских солдат

В ближайшие дни Северная Корея начнет процесс передачи США останков американских солдат, погибших в Корейской войне в 1950-1953 году в соответствии с договоренностью на саммите в Сингапуре между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщили агентству Reuters два высокопоставленных американских чиновника.

Источники издания утверждают, что "значительное количество" останков военных будет передано командованию ООН в Южной Корее, а затем переправлено на американскую базу ВВС США Хикем на Гавайях. Ранее северокорейская сторона заявила, что располагает останками 200 американцев.

По данным Пентагона, во время Корейской войны без вести пропали 7700 американских военнослужащих, 36,5 тысяч солдат погибли во время конфликта. Специалисты считают, что потребуются месяцы или даже годы, пока на основании полученных данных будут установлены имена конкретных людей.

Некоторое количество останков американских военных было передано во время посещения Пхеньяна в 2007 году бывшим губернатором штата Нью-Мексико Биллом Ричардсоном. "Семьи хотят получить останки своих отцов и матерей, многих других людей, которые были втянуты в эту брутальную войну. Ким Чен Ын пообещал организовать передачу как можно скорее", - заявил после саммита президент Трамп.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео отметил, что выполнение обещания означало бы серьезность намерений со стороны КНДР и по другим важным вопросам. "Пхеньян четко сигнализировал готовность провести полную денуклеаризацию страны", - уточнил высокопоставленный дипломат.