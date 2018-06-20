Силуанов: Без бюджетного правила доллар сейчас бы стоил 50 рублей

Если бы правительство не придерживалось бюджетного правила, курс национальной валюты при текущей цене на нефть был бы значительно крепче - около 50 рублей за доллар. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации.

"В случае снижения цены на нефть, мы бы имели обратное качение", - предупредил он. Такая непредсказуемость вредит бизнесу, считает Силуанов.

Обновленное бюджетное правило действует с начала прошлого года. Согласно этому механизму, "дополнительные" (сверх заложенной в закон о бюджете цены нефти в 43,8 доллара за баррель) нефтегазовые доходы конвертируются в валюту и затем передаются в Фонд национального благосостояния. Так, исходя из бюджетного правила, несмотря на ожидаемое в этом году Минфином поступление дополнительных нефтегазовых доходов на уровне 0,5 триллиона рублей (в реальности они будут больше), расходы федерального бюджета, согласно поправкам, вырастут лишь на величину дополнительных ненефтегазовых поступлений (преимущественно за счет роста сборов НДС) - лишь на 61,9 миллиарда рублей. Спрос на валюту со стороны государства поддерживает курс доллара. До введения бюджетного правила курс, близкий к текущему (63,5 рубля за доллар), наблюдался, например, в октябре-ноябре 2016 года, когда цены на нефть были в полтора раза ниже текущих (50 долларов за баррель против 75).

"Основная задача (бюджетного правила. - прим. "РГ") - даже не столько сформировать запасы, что тоже важно, сколько обеспечить предсказуемость в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний", - отметил первый вице-премьер.