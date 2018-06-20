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20.06.2018 13:10
Рубрика: Экономика

Силуанов: Пенсии в 2019 году вырастут на 7% при инфляции 3%

Текст: Галина Мисливская
Рост пенсий в следующем году в два с лишним раза перекроет уровень инфляции этого года, рассказал в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Подготовленные правительством изменения пенсионной системы, главным образом, нацелены на увеличение доходов пенсионеров, подчеркнул глава минфина. "Наши предложения позволяют увеличить размер пенсии уже в следующем году. Ежемесячное увеличение составит около тысячи рублей, - сказал он. - Если сравнивать с действующей пенсией, она составляет чуть больше 14 тысяч рублей в месяц. Мы считаем, что такая прибавка скажется, в том числе, и на доходах наших пенсионеров - рост пенсий примерно на 7%".

Эта прибавка, по его словам, значительно выше традиционной индексации на уровень инфляции предыдущего года. "В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4-4,5%. Учитывая, что мы с вами индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года", - заявил глава минфина.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Вместе с пакетом изменений пенсионной системы будет принята конвенция в рамках Всемирной организации труда, которая говорит о необходимости достижения размера пенсий примерно в 40% от заработной платы, сообщил Силуанов. "И будем обеспечивать достижение этого показателя", - заверил он.

Кроме того, рассказал министр, государство намерено частично "разгрузить" бюджеты регионов за счет передачи на федеральный уровень обязанности по уплате взносов за неработающее население. В первую очередь, госбюджет готов обеспечить уплату взносов в систему ОМС за пенсионеров. "Мы считаем, что это федеральная ответственность, у нас есть полный реестр этой категории неработающего населения", - заявил он.

Помимо этого, в правительстве готовы "рассмотреть вопрос по детям и тем, кто еще не работает, не вступил в трудовые отношения". "Это значительный объем ресурсов - около 500 миллиардов рублей", - сообщил Силуанов. Освободившиеся средства, по его словам, регионы смогут направить на реализацию национальных задач, поставленных президентом на ближайшие годы.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерение правительства похвалила, но назвала его полумерой, поскольку необходимо системное решение проблемы неработающего населения, а именно - определение статуса самозанятых граждан и принципов их налогообложения. "Пожалуйста, ускорьте принятие решения по самозанятым и не выходите к нам с продлением того закона, против которого мы выступали. Не будем продлевать закон по нянечкам, репетиторам и так далее", - сказала она.

Напомним, закон о налоговых каникулах для нянь, уборщиц, домработниц, сиделок и репетиторов действует с 1 января 2017 года и до окончания 2018 года. В январе этого года минфин предложил продлить его еще на один год, соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. В мае стало известно, что минюст разработал проект закона, дающего определение понятия "самозанятый", а вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что механизм выявления таких граждан будет разработан уже в июне.

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