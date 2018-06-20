Силуанов: Пенсии в 2019 году вырастут на 7% при инфляции 3%

Рост пенсий в следующем году в два с лишним раза перекроет уровень инфляции этого года, рассказал в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Подготовленные правительством изменения пенсионной системы, главным образом, нацелены на увеличение доходов пенсионеров, подчеркнул глава минфина. "Наши предложения позволяют увеличить размер пенсии уже в следующем году. Ежемесячное увеличение составит около тысячи рублей, - сказал он. - Если сравнивать с действующей пенсией, она составляет чуть больше 14 тысяч рублей в месяц. Мы считаем, что такая прибавка скажется, в том числе, и на доходах наших пенсионеров - рост пенсий примерно на 7%".

Эта прибавка, по его словам, значительно выше традиционной индексации на уровень инфляции предыдущего года. "В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4-4,5%. Учитывая, что мы с вами индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года", - заявил глава минфина.

Вместе с пакетом изменений пенсионной системы будет принята конвенция в рамках Всемирной организации труда, которая говорит о необходимости достижения размера пенсий примерно в 40% от заработной платы, сообщил Силуанов. "И будем обеспечивать достижение этого показателя", - заверил он.

Кроме того, рассказал министр, государство намерено частично "разгрузить" бюджеты регионов за счет передачи на федеральный уровень обязанности по уплате взносов за неработающее население. В первую очередь, госбюджет готов обеспечить уплату взносов в систему ОМС за пенсионеров. "Мы считаем, что это федеральная ответственность, у нас есть полный реестр этой категории неработающего населения", - заявил он.

Помимо этого, в правительстве готовы "рассмотреть вопрос по детям и тем, кто еще не работает, не вступил в трудовые отношения". "Это значительный объем ресурсов - около 500 миллиардов рублей", - сообщил Силуанов. Освободившиеся средства, по его словам, регионы смогут направить на реализацию национальных задач, поставленных президентом на ближайшие годы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерение правительства похвалила, но назвала его полумерой, поскольку необходимо системное решение проблемы неработающего населения, а именно - определение статуса самозанятых граждан и принципов их налогообложения. "Пожалуйста, ускорьте принятие решения по самозанятым и не выходите к нам с продлением того закона, против которого мы выступали. Не будем продлевать закон по нянечкам, репетиторам и так далее", - сказала она.

Напомним, закон о налоговых каникулах для нянь, уборщиц, домработниц, сиделок и репетиторов действует с 1 января 2017 года и до окончания 2018 года. В январе этого года минфин предложил продлить его еще на один год, соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. В мае стало известно, что минюст разработал проект закона, дающего определение понятия "самозанятый", а вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что механизм выявления таких граждан будет разработан уже в июне.