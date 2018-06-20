СМИ: Центровой "Бруклина" Мозгов перейдет в другой клуб НБА

Российский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин Нетс" Тимофей Мозгов продолжит карьеру в другой команде. Ожидается, что в ближайшее время он будет обменен в "Шарлотт Хорнетс".

О возможном обмене сообщил в своем Twitter инсайдер телеканала ESPN Эдриан Войнаровски. По его словам, "Бруклин" обменяет Мозгова на Дуайта Ховарда. Кроме того, "Нетс" получат два пика на драфте НБА, а также финансовую компенсацию.

Тимофей Мозгов выступает в НБА с 2011 года, за это время сменив несколько клубов. Он начал заокеанскую карьеру в "Нью-Йорк Никс", также играл за "Денвер Наггетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". А в составе "Кливленд Кавальерс" в 2016 году он стал первым в истории российским чемпионом НБА.