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Рубрика: В мире

СМИ: Южная Корея отменила военные учения, чтобы не раздражать КНДР

Южная Корея отменила военные учения "Тхэгык" на следующей неделе. Как отмечают местные СМИ со ссылкой на источник, это сделано ради успешного продолжения диалога с КНДР.

"Важное достижение": Косачев об отмене военных учений США и Кореи

Решение принято на следующий день после отмены совместных американо-южнокорейских военных маневров "Ыльчи - Фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian или UFG)​​​.

Как сообщает РИА Новости, источник заявил, что вопрос проведения в будущем учений "Тхэгык" будет рассмотрен "в подходящее время в оптимальной форме". Это означает отсрочку маневров на неопределенное время.

Со времени первых учений в 1995 году это произойдет впервые.

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