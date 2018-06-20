СМИ: Мадридский "Реал" подписал вратаря украинской "Зари"

Мадридский "Реал" пополнился новым игроком. Как утверждают испанские СМИ, "королевский клуб" подписал 19-летнего голкипера украинской "Зари" Андрея Лунина.

Подробности трансфера сообщает Marca. Издание отмечает, что Лунин давно находился "на карандаше" у мадридских скаутов, и сейчас эта сделка завершена. По данным издания, вратарь обошелся клубу в 8,5 миллионов евро. Несмотря на молодость, Лунин уже имеет опыт выступлений на международных турнирах - в минувшем сезоне его "Заря" играла в Лиге Европы, и именно там, как подчеркивает источник, обратил на себя внимание "Реала".

При этом "сливочные" намерены еще усилить вратарскую линию. Так, сообщается о том, что клуб продолжает переговоры о трансфере голкипера итальянской "Ромы" и сборной Бразилии Алиссона Беккера. Пока стороны не договорились о цене.

Кто из вратарей станет первым номером, решит новый главный тренер команды Хулен Лопетеги, уволенный из сборной Испании за день до старта чемпионата мира-2018 как раз за то, что подписал контракт с "Реалом". Пока основным голкипером мадридцев остается страж ворот сборной Коста-Рики Кейлор Навас, но, как отмечает издание, клуб рассчитывает повысить конкуренцию среди вратарей первой команды "бланкос".