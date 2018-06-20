Совфед одобрил закон о блокировке карт банком при подозрении на хищение

Совет Федерации одобрил в среду на пленарном заседании закон, разрешающий банкам блокировать денежные переводы в случае, если есть признаки незаконного списания средств со счета клиента.

Документ закрепляет право банка приостанавливать такие переводы на срок до двух рабочих дней при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика. В такой ситуации банк будет обязан немедленно проинформировать об этом клиента, который сможет либо подтвердить свое согласие на совершение операции, либо заявить о ее незаконности.

Закон также допускает возможность приостановки до пяти рабочих дней зачисления денежных средств на банковский счет получателя при получении от плательщика-юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.

Теперь Банк России должен определить признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента и разместить их на официальном сайте банка.

Данный механизм, по мысли авторов закона, позволит предотвратить несанкционированное списание средств со счетов клиентов банков через интернет и мобильные устройства.

В случае подписания президентом, закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.