Совфед одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов

Все абитуриенты-инвалиды получат право поступления в вузы при условии успешной сдачи экзаменов. В среду Совет Федерации одобрил закон, позволяющий им подавать заявки в несколько вузов.

Как отмечается в сопроводительных документах, действующий порядок зачисления инвалидов не гарантирует им поступления в вуз даже при условии успешной сдачи экзаменов. Сейчас их принимают на учебу вне конкурса, но в пределах квоты. А если она превышена, между претендентами проводится конкурс на зачисление.

Данный закон позволит закрепить за детьми-инвалидами право на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько высших учебных заведений (до пяти соответственно), говорится в пояснительной записке к закону.

Такое право получат дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

Кроме того, часть абитуриентов-инвалидов сможет поступать в вузы, где проводятся дополнительные экзамены профильной или творческой направленности, не по итогам ЕГЭ, а по результатам этих экзаменов.