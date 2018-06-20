Совфед разрешил детям из Беларуси бесплатно учиться в заграншколах РФ

Дети сотрудников белорусских дипломатических представительств смогут бесплатно учиться в школах при посольствах России за рубежом. Соответствующее межправительственное соглашение ратифицировал в среду на пленарном заседании Совет Федерации.

Как рассказал на заседании профильного комитета замглавы МИД РФ Григорий Карасин, с момента создания Союзного государства России и Белоруссии в 2000 году дети белорусских дипломатов бесплатно обучались в российских заграншколах, поскольку союзный договор предусматривает равенство прав граждан двух стран.

Однако после принятия в конце 2012 года нового закона об образовании в России ситуация изменилась - этот документ запрещает иностранцам за счет госбюджета РФ обучаться в учебных заведениях, входящих в систему российского МИДа, каковыми являются школы при посольствах.

Ратифицированное Совфедом соглашение было подписано в августе прошлого года. Оно устраняет противоречие между положениями закона об образовании и союзного договора между Россией и Беларусью.

По словам Карасина, дополнительных расходов из госбюджета на реализацию соглашения не потребуется. Стоимость обучения порядка 100 юных граждан Беларуси в 35 странах составляют около 13 миллионов рублей в год. Эту сумму МИД РФ выделит из своего бюджета.