СПЧ ООН получил заявление США о выходе из состава организации

Пресс-служба отделения Организации Объединенных Наций в Женеве подтвердила получение заявление США о выходе из состава Совета по правам человека ООН.

"Как отметил председатель Совета в своем заявлении ранее сегодня, Генеральной Ассамблей ООН теперь будут предприняты действия по избранию нового члена вместо Соединенных Штатов на оставшуюся часть их срока полномочий", - передает ТАСС слова представителя пресс-службы Роландо Гомеса.

В направленном в ООН заявлении Вашингтон уведомляет "о сложении полномочий в Совете ООН по правам человека".

Выборы нового члена СПЧ взамен США пройдут в ближайшее время.