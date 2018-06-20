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20.06.2018 21:48
Рубрика: Общество

На семь дней вперед

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя №7596 (133)
С 15 июля в Гидрометцентре России заработает новый мощный суперкомпьютер, с помощью которого синоптики смогут прогнозировать погоду на 7 дней вперед. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Этот компьютер создан в США, он может делать миллион миллиардов операций в секунду - это фантастическая скорость, отметил он. Сложнейший аппарат не уступает суперкомпьютерам гидрометслужб других стран.

Стало известно, кто сменит Вильфанда на посту главы Гидрометцентра

Сейчас в Гидрометцентре составляют точные прогнозы на пять-шесть дней вперед. Максимальный срок, на который возможен прогноз погоды, составляет не более 15 дней.

Выдавать прогнозы на неделю суперкомпьютер начнет не ранее чем через полтора года: это время уйдет на обучение специалистов.

Роман Вильфанд также рассказал, что совместно с московскими властями реализуется проект по прогнозированию опасных явлений природы. Через пару лет синоптики смогут с точностью до километра прогнозировать их развитие.

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