С 15 июля в Гидрометцентре России заработает новый мощный суперкомпьютер, с помощью которого синоптики смогут прогнозировать погоду на 7 дней вперед. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Этот компьютер создан в США, он может делать миллион миллиардов операций в секунду - это фантастическая скорость, отметил он. Сложнейший аппарат не уступает суперкомпьютерам гидрометслужб других стран.

Сейчас в Гидрометцентре составляют точные прогнозы на пять-шесть дней вперед. Максимальный срок, на который возможен прогноз погоды, составляет не более 15 дней.

Выдавать прогнозы на неделю суперкомпьютер начнет не ранее чем через полтора года: это время уйдет на обучение специалистов.

Роман Вильфанд также рассказал, что совместно с московскими властями реализуется проект по прогнозированию опасных явлений природы. Через пару лет синоптики смогут с точностью до километра прогнозировать их развитие.