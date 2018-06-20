Темп роста ВВП за 2017 год после уточнения данных вырастет до 2%

Уточнение Росстатом данных по динамике промышленного производства в 2017 году при прочих равных условиях приведет к повышению оценки темпа роста ВВП в прошлом году на 0,3 п.п., до 2%, сообщает Минэкономразвития в июньской "Картине деловой активности".

Росстат в июне осуществил плановый пересмотр темпа роста промышленного производства за 2017 год, в результате он был повышен до 2,1% с 1,0% ранее. Ретроспективное уточнение данных связано с поступлением годовой отчетности по крупным и средним предприятиям и итогов выборочного обследования малого бизнеса за 2017 год.

Минэкономразвития в январе сообщало, что месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП по итогам 2017 года на уровне от 1,4 до 1,8%. Согласно первой оценке Росстата, ВВП в 2017 году вырос на 1,5%. После получения и обработки Росстатом итоговой годовой отчетности предприятий всех видов экономической деятельности итоговая оценка роста ВВП за 2017 год может составить около 2%, считают в Минэкономразвития.