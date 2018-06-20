Кто играет: Оркестр musicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского (дирижер Теодор Курентзис), солисты Анна-Люсия Рихтер, Флориан Бёш.
Что играет: Г. Малер - Симфония №4 для сопрано и оркестра, песни из вокального цикла "Волшебный рог мальчика".
Почему идти: Последнее время enfant terrible отечественного дирижерского цеха Теодор Курентзис стал чаще баловать концертами столичную публику. Однако аншлаг в Концертном зале им. Чайковского опять неминуем. Ведь в программе концерта - Густав Малер, а где как не в творениях "сумрачного венца" Курентзис может нагляднее всего демонстрировать свою харизму?
Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 26 июня; 1 500 - 25 000 руб.
Кто играет: Хибла Герзмава в сопровождении трио Якова Окуня.
Что играет: Программа "Классика в джазе".
Почему идти: Хибла Герзмава, будучи широко востребована на мировой оперной сцене, порой отходит от академических канонов. Большая любительница джаза, "златоокая дива" импровизирует на темы Генделя и Чайковского и столь же легко переводит песни Дунаевского на язык оперы. Разобраться, насколько могут быть близки столь непохожие жанры в изложении Хиблы - веская причина посетить концерт, где состоится смычка между бельканто и свингом.
Где, когда, сколько: Конгресс-центр им. Г.В.Плеханова; 25 - 26 июня; 2 800 - 12 000 руб.
Кто играет: Государственный академический камерный оркестр России (дирижер Кристофер Мулдс), солисты Анна Бонитатибус, Марианна Беата Килланд, Джоан Ланн, Юрий Миненко, Ромина Бассо, Александр Миминошвили.
Что играет: Ф. Гендель "Оттон" (опера в концертном исполнении).
Почему идти: Рассказывают, что итальянская дива Франческа Куццони потребовала переписать ее арии в "Оттоне", после чего разозлившийся Гендель едва не выбросил капризную примадонну из окна. Вокальная манера Анны Бонитатибус, поющей в российской премьере "Оттона", идеально соответствует генделевской стилистике, да и градус закулисных страстей за три столетия несколько снизился. Так что яркие эмоции нас ждут на сцене, а не вне ее.
Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 21 июня; 900 - 4 000 руб.
Кто играет: Госоркестр России (дирижер Петер Феранец), солист Кристоф Барати.
Что играет: Дж. Россини - Увертюра к опере "Вильгельм Телль", Н. Паганини - Концерт № 1 для скрипки с оркестром, А. Лядов - "Кикимора" (народное сказание для оркестра), П. Чайковский - Концерт для скрипки с оркестром.
Почему идти: Русско-итальянская программа в трактовке словацкого маэстро и венгерского скрипача интригует - ведь от Россини до Чайковского дистанция огромного размера, во всех смыслах. Впрочем, цементирующий эту интригу Госоркестр способен даже "Вильгельма Телля" с "Кикиморой" сочетать - даже не сомневайтесь.
Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 21 июня; 500 - 2 000 руб.