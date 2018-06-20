Теодор Курентзис. Фото: Московская государственная филармония

Кто играет: Оркестр musicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского (дирижер Теодор Курентзис), солисты Анна-Люсия Рихтер, Флориан Бёш.

Что играет: Г. Малер - Симфония №4 для сопрано и оркестра, песни из вокального цикла "Волшебный рог мальчика".

Почему идти: Последнее время enfant terrible отечественного дирижерского цеха Теодор Курентзис стал чаще баловать концертами столичную публику. Однако аншлаг в Концертном зале им. Чайковского опять неминуем. Ведь в программе концерта - Густав Малер, а где как не в творениях "сумрачного венца" Курентзис может нагляднее всего демонстрировать свою харизму?

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 26 июня; 1 500 - 25 000 руб.