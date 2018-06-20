Тимошенко намерена стать президентом Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко намерена выставить свою кандидатуру на президентские выборы на Украине, которые должны состояться весной 2019 года.

"Я буду баллотироваться на пост президента", - цитирует агентство ТАСС заявление Тимошенко, которая добавила, что уверена в своей победе.

"Сразу же после победы я проведу референдум по изменению формы правления в стране, - отметила Тимошенко. - Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны. Я так это вижу".

Согласно проведенным ранее опросам, лидер "Батькивщины" возглавляет президентский рейтинг на Украине. По данным исследования социологической группы Рейтинг, за нее готовы проголосовать 9% потенциальных избирателей. При этом действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают лишь 5% населения Украины.