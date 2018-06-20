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20.06.2018 16:10
Рубрика: В мире

Тимошенко намерена стать президентом Украины

Текст: Юрий Когалов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко намерена выставить свою кандидатуру на президентские выборы на Украине, которые должны состояться весной 2019 года.
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"Я буду баллотироваться на пост президента", - цитирует агентство ТАСС заявление Тимошенко, которая добавила, что уверена в своей победе.

"Сразу же после победы я проведу референдум по изменению формы правления в стране, - отметила Тимошенко. - Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны. Я так это вижу".

Согласно проведенным ранее опросам, лидер "Батькивщины" возглавляет президентский рейтинг на Украине. По данным исследования социологической группы Рейтинг, за нее готовы проголосовать 9% потенциальных избирателей. При этом действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают лишь 5% населения Украины.

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