Топилин: Часть безработных отправят на досрочную пенсию

Россияне предпенсионного возраста, попавшие под сокращение или потерявшие работу из-за того, что их работодатель ликвидировался или обанкротился, смогут уходить на пенсию досрочно в случае принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он уточнил, что такой защитный механизм есть и сейчас, он работает. И в дальнейшем правительство не намерено его отменять.

Выйти на пенсию в такой ситуации можно на два года раньше. При условии, конечно, что человек, поневоле ставший безработным, обратился в службу занятости и поиски новой работы оказались безуспешными.

Подробности о рисках на рынке труда для людей старшего возраста и возможностях их преодоления читайте в номере "РГ-Неделя" от 21 июня.