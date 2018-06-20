Сегодня среди пожилых людей уровень безработицы значительно ниже, чем среди молодежи. Но при этом есть устойчивое мнение, что чем ты старше, тем труднее найти работу. Министр труда и социальной защиты России в интервью "РГ-Неделе" заявил, что дело не в возрасте, а в том, насколько специалист отвечает современным требованиям.

Максим Топилин: Мы знаем всех пожилых людей и будем следить, чтобы к ним относились внимательно. Фото: Александр Корольков

И привел в пример свое министерство, где сейчас уговаривают работников "очень высокой квалификации" не уходить на пенсию.

Конечно, не все так просто. Чтобы соответствовать современным требованиям, надо постоянно учиться, осваивать новые технологии. Да и не все работодатели такие, как в минтруде, немало среди них и тех, кто считает: чем моложе, тем лучше. Вот по всем этим направлениям и будет работать подведомственный министерству Роструд, усиливая и расширяя программы, связанные с трудоустройством людей старшего возраста.

Максим Анатольевич, и все-таки возрастная дискриминация на рынке труда, пожалуй, больше всего пугает россиян, когда речь заходит о предложении повысить пенсионный возраст. Как нам с ней справиться?



Максим Топилин: Соглашусь, что тема рынка труда тесно пересекается с темой повышения пенсионного возраста. Но ситуация с занятостью граждан старшего возраста нормальная. Уровень безработицы как раз выше среди молодых, а не пожилых.

Если молодежь в возрасте 20-29 лет составляет 35,6 процента в общей численности безработных, то пожилые, 55-64 года, - только 8,7 процента. Или другой факт: из вышедших на пенсию в 2017 году более 50 процентов пенсионеров продолжают работать. При этом есть дефицит работоспособного населения, и ввиду объективных демографических процессов он будет увеличиваться. Пожилые с их опытом и знаниями как раз смогут восполнить нехватку рабочей силы.

Но перекосы все-таки возможны!



Максим Топилин: Вот чтобы на рынке труда не возникало возрастных перекосов, мы подготовим комплекс дополнительных мер, которые позволят нам держать под контролем ситуацию с работниками старших возрастов. Работа Роструда по этому направлению будет усилена.

По большому счету, мы знаем всех людей предпенсионного возраста и их место работы (если, конечно, они работают легально). Мы видим всех через систему персонифицированного учета, которую ведет Пенсионный фонд России (ПФР). И сейчас мы намерены работать с предприятиями и организациями, чтобы к людям предпенсионного возраста относились еще более внимательно.

Существуют также защитные механизмы, которые позволяют работнику предпенсионного возраста выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, если он потерял работу, попав под сокращение, или если предприятие, на котором он работал, обанкротилось или ликвидировалось.

По моему глубокому убеждению, люди остаются без работы чаще всего не из-за возраста, а потому что меняются технологии, профессии, и здесь необходима заблаговременная адаптация граждан к переменам. Такие риски мы и намерены выявлять.

Какие еще дополнительные меры вы рассматриваете?



Максим Топилин: У регионов есть возможность направлять на переобучение людей предпенсионного возраста, предусматривать на это средства в бюджетах. При формировании федерального бюджета на ближайшие три года, возможно, заложим финансовую помощь регионам, чтобы они могли эти программы в большей степени разворачивать.

Сегодня на рынке труда все решает не возраст, а квалификация работника

Если у человека сложности с трудоустройством именно из-за возраста, то где гарантия, что его возьмут на работу после переобучения?



Максим Топилин: Как я уже сказал, у нас нет кричащей проблемы безработицы граждан старшего возраста. Есть точечные проблемы, но не системные.

Обычно служба занятости просчитывает возможность трудоустройства человека после обучения, подходит к решению этой задачи индивидуально. У регионов, которые непосредственно отвечают за трудоустройство граждан, не так много денег, чтобы учить "для галочки".

Переобучение по направлению служб занятости может быть и под конкретную вакансию, а может быть и по специальности, востребованной на рынке труда.

Сейчас служба занятости организует обучение по широкому спектру специальностей. Среди граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих продолжать работать, наиболее востребованы программы по социальной работе, образованию, здравоохранению, бухгалтерскому учету, управлению персоналом, экономике и праву. А также по рабочим специальностям: водитель, электросварщик, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, лифтер, продавец непродовольственных товаров, парикмахер.

Хочу еще раз четко проговорить: вопрос не в возрасте, а в намерении работника работать и профессионально развиваться, а также в позиции работодателя - сохранять опытного сотрудника как можно дольше.

Мы часто сталкиваемся с тем, что высокие профессионалы хотят уйти на пенсию при достижении пенсионного возраста, потому что, допустим, хотят заниматься внуками, а нам бы очень хотелось, чтобы они остались и поработали подольше.

Как раз сейчас в министерстве несколько специалистов очень высокой квалификации достигли пенсионного возраста, и их возможный уход для нас - трагедия. Уговариваем остаться. Таких специалистов крайне трудно найти.

И тем не менее в ряде профессий существуют именно возрастные ограничения при приеме на работу, несмотря на то, что запрещено указывать это в объявлениях о найме.



Максим Топилин: Роструд начинает более тщательно отслеживать не только работодателей, которые нарушают закон, запрещающий публиковать объявления о вакансиях с указанием возраста, но и СМИ, которые эти объявления публикуют.

Если человека дискриминируют по возрасту, значит, он должен жаловаться в Роструд. Инспекция по труду всегда реагирует на такие обращения. Доказать дискриминацию по возрасту сложно, но специалисты этим занимаются.

Но еще раз подчеркну - работодатель в первую очередь смотрит на квалификацию, а не на возраст.

В любом случае работникам надо идти в ногу со временем, осваивать новые технологии, адаптироваться к новым реалиям. Если они не будут сильно запаздывать с этим, то проблем с работой не будет.