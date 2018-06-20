Топилин объяснил, как людям старшего возраста не потерять работу

Работникам среднего и старшего возраста нужно идти в ногу со временем, осваивать новые технологии, адаптироваться к новым реалиям, считает министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Об этом он сказал в интервью "Российской газете". Если работники не будут сильно запаздывать с этим, то и проблем с работой не будет.

Если человека все-таки дискриминируют по возрасту, министр рекомендует обращаться в Роструд, где обязательно отреагируют. Самозанятых освободят от подоходного налога до 2020 года Также Топилин рассказал, что людей предпенсионного возраста будут активно переобучать через службы занятости. Подробности о трудоустройстве людей старшего возраста читайте в завтрашнем номере "РГ-Неделя".