Трамп запретил правозащитникам посещать детей мигрантов

Представители правозащитных организаций и прессы не могут попасть к палаткам на границе США и Мексики, где находятся дети мексиканских мигрантов. Об этом сообщила организация Border Network for Human Rights (BNHR).

"Мы пытаемся получить доступ, но позиция администрации (американского президента Дональда Трампа) остается неясной, в этом вопросе нет прозрачности", - заявил РИА Новости исполнительный директор BNHR Фернандо Гарсия.

Он считает "немыслимыми" условия в палатках, где находятся дети. По словам Гарсии, температура воздуха там достигает 40-42 градусов по Цельсию. По мнению правозащитника, Трамп с целью продвижения своей миграционной повестки "спекулировал угрозой миграционного кризиса" на границе с Мексикой.

В апреле глава минюста США Джефф Сешнс объявил о политике "нулевой терпимости" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу. Речь идет, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находиться с родителями в изоляторе временного содержания под стражей.