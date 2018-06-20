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"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта

20.06.2018,  
11:17
Текст: Антон Благовещенский

Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter.

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В общей сложности отечественные болельщики написали сотни тысяч твитов про футбол - в основном восторженного содержания. Для многих победа российской команды стала очередной приятной неожиданностью.

 

 

 

Не менее волнующим событием стал комментарий Владимира Стогниенко, который сам того не зная создал новый мем.

После этого в соцсетях стали массово появляться посты с хэштегом #тыпростокосмосстас.

 

 

 

Без фотожаб тоже не обошлось.

 

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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