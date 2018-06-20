"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта

Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter.

В общей сложности отечественные болельщики написали сотни тысяч твитов про футбол - в основном восторженного содержания. Для многих победа российской команды стала очередной приятной неожиданностью.

Я вчера впервые в жизни смотрел футбол. И мне даже понравилось #РоссияЕгипет — V.S.Mikheev (@VladislavNeonov) 20 июня 2018 г.

После этих матчей, лет так через 20-40 должны снять фильм



Типа

«в нас никто не верил, но мы забивали»#РоссияЕгипет — say meow (@saymeowmur) 19 июня 2018 г.

Зашла мама:

-На улице орут, ты орешь, что вы все орете?

-МЫ ВЫИГРЫВАЕМ 3:0

-Это какой вид спорта?

-Футбол

-РОССИЯ? В ФУТБОЛ? ВЫИГРЫВАЕТ?

Да мне кажется тут вся страна в шоке.#ЧМ2018 #РоссияЕгипет — котерина (@katekolesnik03) 19 июня 2018 г.

Мы специально всё это время претворялись, что не умеем играть, чтобы другие сборные не готовились к играм с нами#чм2018 #РоссияЕгипет — EGAKOV (@Ega_koV) 19 июня 2018 г.

Не менее волнующим событием стал комментарий Владимира Стогниенко, который сам того не зная создал новый мем.

#РоссияЕгипет

Комментатор: СЕЙЧАС МЫ ПОЗДРАВИМ ТРЕНЕРА СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА

*ТЫ ПРОСТО КОСМОС СТААААААААС ТЫ ПРОСТО КОООООСМОС*

Комментатор: Я ИЗВИНЯЮСЬ ПЕРЕД СЕРГЕЕМ ШНУРОВЫМ Я ЗНАЮ ОН ТУТ — |Емøtiønal макарøн| (@hikka_shipper) 19 июня 2018 г.

После этого в соцсетях стали массово появляться посты с хэштегом #тыпростокосмосстас.

Импровизация @VStognienko после матча с #тыпростокосмосстас лишний раз доказывает, что это лучший комментатор в нашей стране. Очень жаль, что Вас нельзя слушать чаще, чем играют сборные) — Oleg Arhipov (@Arhipov_Oleg) 19 июня 2018 г.

Прекрасный матч. Давно не получал такого удовольствия от игры Сборной России . Не знаю что с ними сделал Черчесов. Но #тыпростокосмосстас — marat zagidullin (@marat797) 19 июня 2018 г.

Я не особый фанат футбола, но реально #тыпростокосмосстас!!! — Katerina Diveeva (@KaterinaDiveeva) 19 июня 2018 г.

Когда создал новый мем в интернете=)#тыпростокосмосСтас — Станислав (@3Ifys7nuD4obA4Z) 19 июня 2018 г.

Без фотожаб тоже не обошлось.