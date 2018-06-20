"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта

Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter.
В общей сложности отечественные болельщики написали сотни тысяч твитов про футбол - в основном восторженного содержания. Для многих победа российской команды стала очередной приятной неожиданностью.
Я вчера впервые в жизни смотрел футбол. И мне даже понравилось #РоссияЕгипет— V.S.Mikheev (@VladislavNeonov) 20 июня 2018 г.
После этих матчей, лет так через 20-40 должны снять фильм— say meow (@saymeowmur) 19 июня 2018 г.
Типа
«в нас никто не верил, но мы забивали»#РоссияЕгипет
Зашла мама:— котерина (@katekolesnik03) 19 июня 2018 г.
-На улице орут, ты орешь, что вы все орете?
-МЫ ВЫИГРЫВАЕМ 3:0
-Это какой вид спорта?
-Футбол
-РОССИЯ? В ФУТБОЛ? ВЫИГРЫВАЕТ?
Да мне кажется тут вся страна в шоке.#ЧМ2018 #РоссияЕгипет
Мы специально всё это время претворялись, что не умеем играть, чтобы другие сборные не готовились к играм с нами#чм2018 #РоссияЕгипет— EGAKOV (@Ega_koV) 19 июня 2018 г.
Не менее волнующим событием стал комментарий Владимира Стогниенко, который сам того не зная создал новый мем.
#РоссияЕгипет— |Емøtiønal макарøн| (@hikka_shipper) 19 июня 2018 г.
Комментатор: СЕЙЧАС МЫ ПОЗДРАВИМ ТРЕНЕРА СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА
*ТЫ ПРОСТО КОСМОС СТААААААААС ТЫ ПРОСТО КОООООСМОС*
Комментатор: Я ИЗВИНЯЮСЬ ПЕРЕД СЕРГЕЕМ ШНУРОВЫМ Я ЗНАЮ ОН ТУТ
После этого в соцсетях стали массово появляться посты с хэштегом #тыпростокосмосстас.
Импровизация @VStognienko после матча с #тыпростокосмосстас лишний раз доказывает, что это лучший комментатор в нашей стране. Очень жаль, что Вас нельзя слушать чаще, чем играют сборные)— Oleg Arhipov (@Arhipov_Oleg) 19 июня 2018 г.
Прекрасный матч. Давно не получал такого удовольствия от игры Сборной России . Не знаю что с ними сделал Черчесов. Но #тыпростокосмосстас— marat zagidullin (@marat797) 19 июня 2018 г.
Я не особый фанат футбола, но реально #тыпростокосмосстас!!!— Katerina Diveeva (@KaterinaDiveeva) 19 июня 2018 г.
Когда создал новый мем в интернете=)#тыпростокосмосСтас— Станислав (@3Ifys7nuD4obA4Z) 19 июня 2018 г.
Без фотожаб тоже не обошлось.