В аэропорту Минска открыли пункт возврата денег по системе Tax Free

Система международных расчетов в формате Tax Free доступна теперь и в Национальном аэропорту белорусской столицы, где открыт пункт возврата наличных денежных средств за приобретенные покупки, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На территории воздушного комплекса открылся новый пункт возврата наличных денежных средств за покупки по системе Tax Free. Он расположен в зоне работы магазинов Duty Free залов вылета 2-3", - пояснили в пресс-службе. В аэропорту подчеркнули, что механизм возврата налога на добавленную стоимость иностранным гражданам за приобретенные товары применяется во многих странах мира, что способствует повышению привлекательности торговли и развитию туризма.

"В Беларуси с 2013 года создана и функционирует система возврата НДС, оператором которой является "Белтаможсервис". В настоящее время более 400 магазинов страны предоставляют возможность приобретения иностранным гражданам товаров по системе Tax Free", - напомнили в пресс-службе.

"Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности.

Стоит напомнить, что полеты из столичного белорусского аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.