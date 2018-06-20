В Барселоне прошла акция против массового туризма

В центре каталонской столицы прошла акция против массового туризма, участники которой протестовали против "абсолютно неприемлемой туристической модели развития города". Акция прошла в парке Гуэль.

Манифестанты вывесили растяжки "Хватит массового туризма", а еще два человека приковали себя наручниками к скульптуре "Дракон", передает РИА Новости.

Ранее активисты, протестующие против туризма, прокалывали шины у велосипедов, замазывали силиконовым клеем замки камер хранения, врывались в рестораны и отели, организовывали митинги протеста под лозунгами "Остановим массовый туризм".