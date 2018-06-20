В Facebook появится очень неприятное нововведение

Некоторое время назад в Facebook Messenger появились статичные рекламные объявления, которые встраиваются между чатами. Однако в скором времени их заменят - или дополнят - видеорекламой.

Как пишет recode, ролики будут появляться после сообщений от членов семьи и близких людей. Отключить видеорекламу или временно приостановить ее будет невозможно.

Ожидается, что новый формат рекламы настигнет пользователей приложения Facebook Messenger для мобильных платформ Android и iOS уже 26 июня.

Авторы материала recode полагают, что появление видеорекламы в переписке может отпугнуть пользователей от использования приложения. Однако в Facebook утверждают, что будут изучать пользовательский опыт. Тестирование видеорекламы показало, что люди используют сервис так же активно, как и раньше, заявил глава рекламного направления Messenger Стефанос Лукакос.

Между тем пользователи соцсетей уже успели выразить свое недовольство. "Еще одна причина удалить fb messenger".

One more reason to uninstall fb messenger. — Aditya Raven (@AdityaRaven) 20 июня 2018 г.

"Пока-пока, мессенджер".