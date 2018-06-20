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В Facebook появится очень неприятное нововведение

20.06.2018,  
15:36
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Некоторое время назад в Facebook Messenger появились статичные рекламные объявления, которые встраиваются между чатами. Однако в скором времени их заменят - или дополнят - видеорекламой.

Как пишет recode, ролики будут появляться после сообщений от членов семьи и близких людей. Отключить видеорекламу или временно приостановить ее будет невозможно.

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Ожидается, что новый формат рекламы настигнет пользователей приложения Facebook Messenger для мобильных платформ Android и iOS уже 26 июня.

Авторы материала recode полагают, что появление видеорекламы в переписке может отпугнуть пользователей от использования приложения. Однако в Facebook утверждают, что будут изучать пользовательский опыт. Тестирование видеорекламы показало, что люди используют сервис так же активно, как и раньше, заявил глава рекламного направления Messenger Стефанос Лукакос.

Между тем пользователи соцсетей уже успели выразить свое недовольство. "Еще одна причина удалить fb messenger".

"Пока-пока, мессенджер".

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