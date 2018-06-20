В Facebook появится очень неприятное нововведение

Некоторое время назад в Facebook Messenger появились статичные рекламные объявления, которые встраиваются между чатами. Однако в скором времени их заменят - или дополнят - видеорекламой.
Как пишет recode, ролики будут появляться после сообщений от членов семьи и близких людей. Отключить видеорекламу или временно приостановить ее будет невозможно.
Ожидается, что новый формат рекламы настигнет пользователей приложения Facebook Messenger для мобильных платформ Android и iOS уже 26 июня.
Авторы материала recode полагают, что появление видеорекламы в переписке может отпугнуть пользователей от использования приложения. Однако в Facebook утверждают, что будут изучать пользовательский опыт. Тестирование видеорекламы показало, что люди используют сервис так же активно, как и раньше, заявил глава рекламного направления Messenger Стефанос Лукакос.
Между тем пользователи соцсетей уже успели выразить свое недовольство. "Еще одна причина удалить fb messenger".
One more reason to uninstall fb messenger.— Aditya Raven (@AdityaRaven) 20 июня 2018 г.
"Пока-пока, мессенджер".
bye bye messanger— Brownguy (@realC_Saikat) 20 июня 2018 г.