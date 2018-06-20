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20.06.2018 00:38
Рубрика: Экономика

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ФАС объявила о стабилизации цен на бензин
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7595 (132)
Цены на бензин стабилизировались после роста в начале июня и снижения во вторую неделю месяца. Об этом во время выступления в Совете Федерации заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

По его словам, стоимость топлива выросла из-за увеличения налогов, роста мировых цен на нефть, падения курса рубля, а также проведения ремонтов на заводах, низких объемов биржевых торгов. Для стабилизации цен ФАС применила "весь арсенал способов антимонопольного воздействия на участников", отметил Голомолзин. Требования касались обеспечения достаточного предложения топлива на внутреннем рынке, а также снятия соответствующих объемов с экспорта, обеспечения регулярности и равномерности торгов на биржевых площадках.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Рост цен на бензин в начале июня замедлился в 12 раз

В минэнерго считают, что принятых мер по стабилизации ситуации достаточно для удержания цен в пределах инфляции в долгосрочной перспективе. По словам замглавы минэнерго Павла Сорокина, в ежедневном режиме идет мониторинг поставок и цен на топливо. Компании по четырехсторонним соглашениям должны поставлять на внутренний рынок более 20 процентов от производства.

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