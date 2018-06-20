В Госдуме прокомментировали прогнозы "нападения" России на Литву

В Госдуме прокомментировали заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Вильнюс должен быть готов к нападению со стороны Москвы. Об этом лидер Литвы заявила в интервью немецкому изданию Der Spiegel, добавив, что Вильнюс должен показать, что он может и хочет защититься, и тогда никто на него не нападет.

Силы России у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО", считает Грибаускайте.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин воспринял это заявление как повод к наращиванию группировки НАТО на указанной территории.

"Совершенно точно, этот текст вложили ей в голову и она просто его произносит, - цитирует RT слова парламентария. - Сегодня войск НАТО там намного больше, чем нужно для простой обороны. Но для того, чтобы увеличить это количество на границах с Российской Федерацией, необходим какой-то повод".

Напротив, лучшая гарантия безопасности сопредельных с Россией государств - отсутствие на их территории войск других стран, считает Шерин.

Отметим, что литовский лидер известна своей антироссийской позицией. Глава Литвы уже неоднократно заявляла, что Россия якобы может напасть на Прибалтику.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews заявил, что идеи о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и другие страны могут возникнуть "только в воспаленном мозгу". Министр также говорил об использовании этого фейка, чтобы оправдать наращивание контингента НАТО на границах с РФ.