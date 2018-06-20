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Рубрика: В мире

В Индии мыши уничтожили в банкомате более миллиона рупий

В Индии мыши залезли в банкомат и частично уничтожили запас банкнот. Ущерб от грызунов составил 1,23 миллиона рупий (более 1,1 миллиона рублей).

Как ученые управляют поведением грызунов

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, банкомат перестал работать 20 мая. Спустя три недели специалисты решили открыть и проверить аппарат изнутри. Выяснилось, что большое количество купюр уничтожено. Мыши разгрызли банкноты на мелкие кусочки.

Всего в банкомате содержалось почти 3 миллиона рупий. Обстоятельства дела переданы в правоохранительные органы, ведется расследование.

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