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20.06.2018 12:35
Рубрика: В мире

В Киеве должникам начали отключать канализацию

Текст: Петр Лихоманов

В Киеве злостных неплательщиков за коммунальные услуги лишают возможности пользоваться туалетом. Коммунальное предприятие "Киевводоканал" накануне уже провело первые работы по отключения канализации в квартирах отдельных должников.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Об этом опыте сообщает официальный сайт "Киевводоканала", где размещено заявление руководство предприятия и видеоролик, в котором слесари лишают возможности пользоваться унитазом жителя многоквартирного дома в микрорайоне Троещина, задолжавшему 4 тысячи гривен (около 150 долларов). Для этого сотрудники предприятия использовали приспособление "Чоп-2008", предназначенное для индивидуального отключения выпусков канализации из квартир. Это обычная заслонка, которую спускают по трубам с чердака дома для блокировки канализационного коллектора в конкретной квартире. Все происходящее внутри трубы слесарь-оператор видит на мониторе через специальную камеру.

За снятие такой высокотехнологичной блокировки, должник должен не только отдать долг "Киевводоканалу", но и оплатить разблокировку - эта услуга стоит 2 тысячи гривен, или около 75 долларов.

Задолженность киевлян за услуги водоснабжения к началу июня составила почти 500 миллионов гривен (около 17 миллионов долларов). Тогда как общий долг граждан Украины за услуги ЖКХ в мае достиг отметки в 43 миллиарда гривен, или 1,7 миллиарда долларов.
 

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