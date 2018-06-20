Высший Госсовет Союзного государства постановил: отношения укреплять, барьеры устранять, общую границу защищать

Встреча в Минске Президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства стало знаковым событием в развитии союзной интеграции. И как результат: уверенность в том, что целый ряд проблемных моментов, возникших в последнее время на пути белорусско-российского сотрудничества, уже в обозримом будущем будет разрешен.

"Хотел бы подчеркнуть заинтересованность России в развитии и наращивании политической и экономической интеграции с Беларусью", - этой фразой Президент России сразу выбил козыри и аргументы у тех аналитиков и экспертов, которые ожидали, что минское заседание ВГС станет очередной площадкой экономических споров. Не менее неожиданным для критиков союзной интеграции стали и слова Президента Беларуси: "Может быть, кто-то этот факт вообще упустил, но на душу населения Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции больше, чем мы в Россию. Это дружба, россияне нас кормят больше, чем мы их".

Эти заявления, прозвучали под занавес заседания ВГС. А началась работа с двусторонней встречи Президентов один на один. За закрытыми дверями Александр Лукашенко и Владимир Путин общались около двух часов. И, судя по тому, что дальнейшая работа в расширенном составе прошла строго в графике, нерешенных вопросов на высшем уровне не осталось.

- Союзное государство является устойчивой платформой для укрепления белорусско-российских отношений, - резюмировал Председатель Высшего Госсовета Александр Лукашенко. - Главная цель остается неизменной - ускорение темпов социально-экономического развития двух государств и улучшение жизни наших граждан.

Владимир Путин двустороннюю встречу с белорусским коллегой прокомментировал так:

- Она была весьма полезной, содержательной, традиционно дружеской и эффективной. В свою очередь, на заседании Высшего Государственного Совета были подведены итоги деятельности Союзного государства и намечены новые этапы его развития.

Собственно говоря, все экономические предпосылки для этого уже имеются. Начиная заседание ВГС, Александр Лукашенко констатировал, что в минувшем году спад взаимного товарооборота не только преодолен, но и сформирована тенденция его роста. Впереди - новые задачи:

- Важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между нашими странами. В том числе за счет устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды.

Владимир Путин подтвердил, что экономическое сотрудничество в рамках Союзного государство приносит хороший результат:

- В первую очередь я имею в виду динамичный рост показателей взаимной торговли и инвестиций. В 2017 году российско-белорусский оборот увеличился на 23,5% и достиг 32,4 миллиарда долларов, причем взаимные поставки выросли по всей линейке - от аграрной продукции до товаров высокой добавленной стоимости.

Разумеется, обсуждались в ходе двусторонней беседы и на заседании ВГС также злободневные вопросы. Например, касающиеся порядка пересечения белорусско-российской границы. Здесь официальный Минск продемонстрировал понимание текущего момента - необходимости обеспечения безопасности, в том числе посредством паспортного контроля на границе, проходящего в России чемпионата мира по футболу. Однако в будущем предлагается нынешние подходы пересмотреть. Ведь прозрачность нашей внутренней границы - один из самых знаковых и безусловно положительных для развития всевозможных контактов элементов Союзного государства.

Еще один вопрос, весьма чувствительный для граждан обеих стран - дорогостоящий роуминг при звонках на мобильные операторы России из Беларуси и наоборот. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота так объяснил ситуацию:

- Вопрос прорабатывался министерствами связи совместно с операторами связи Беларуси и России. Пока решение не найдено. Но работы будут продолжены.

Продолжится и двустороннее сотрудничество во всех сферах. Сегодня Беларусь имеет прямые деловые контакты с 80 субъектами федерации России. И эта практика себя полностью оправдывает. Как и регулярный, проводящийся с 2014 года, Форум регионов двух стран. Очередной, пятый по счету, пройдет в октябре в Могилеве. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина соблюсти традицию совместного участия в этом мероприятии. Предложение было поддержано.

ВГС утвердил Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы. Еще одним практическим результатом стало утверждение Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Этим документом предусмотрено проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, формирование единого правового пространства и развитие институциональных основ Союзного государства.

Прямая речь

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

- Наши внешнеполитические ведомства находятся в постоянном и тесном контакте, вырабатывают совместные практические шаги. Высоко ценим солидарное с нами голосование белорусских друзей против провокационных резолюций по Крыму на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, а также грузинского проекта резолюции, в которой предпринималась попытка спекулировать на проблеме беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Белорусские друзья вместе с нами недвусмысленно и твердо осудили ракетные удары, нанесенные США, Великобританией и Францией по сирийской территории в апреле этого года. Далеко не у всех среди членов мирового сообщества хватило самостоятельности, чтобы принципиально отреагировать на это грубейшее нарушение международного права.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства:

- Для наращивания объемов производства импортозамещающей племенной продукции Минсельхозпродом Беларуси и Минсельхозом России готовится проект концепции программы под названием "Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного государства". Второе - реализуется идея интеграции белорусской и российской информационных систем, имеющей целью недопущение производства и обращения фальсифицированной и контрафактной продукции на продовольственном рынке Союзного государства. Третье - утверждена "дорожная карта" сотрудничества Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2018 год. Предстоит реализация заложенных в этом документе положений.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

- Подтвердив, что сотрудничество в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ находится в числе безусловных приоритетов внешней политики двух стран, мы выразили намерение продвигать предложение по созданию безбарьерной среды в двусторонней торговле, определению точек роста по конкретным экономическим направлениям, укреплению производственных связей. Принимать меры по ориентации Евразийской комиссии на максимальное устранение практики необоснованного применения односторонних ограничений во взаимной торговле. Повышать практическую отдачу от деятельности СНГ, содействовать раскрытию потенциала экономического сотрудничества стран содружества. Уделяем пристальное внимание вопросам сотрудничества с Европейским союзом. Беларусь последовательно отстаивала и продолжает отстаивать позицию по необходимости учета интересов России в рамках реализации инициативы ЕС "Восточное партнерство".