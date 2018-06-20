В МВФ можно будет жаловаться на качество товаров

Граждане смогут подавать жалобы на качество и безопасность услуг и товаров через МФЦ или сайт госуслуг. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

В Роспотребнадзор каждый поступает более 750 тысяч подобных обращений от граждан.

Документ, который внесен группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой, регламентирует новый порядок подачи жалоб. Их можно подать в электронной форме, в том числе по почте, а также через МФЦ, через официальный сайт Роспотребнадзора, через сайты органов власти и муниципалитетов, через единый портал госуслуг.

По мнению Яровой, жаловаться через МФЦ или через сайт госуслуг гражданам будет просто и удобно. К тому же, это повысит оперативность реагирования, а значит, и защиту граждан.