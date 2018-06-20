В ООН обеспокоились безнаказанностью украинских радикалов

Миссия ООН по правам человека на Украине выразила обеспокоенность в связи с отсутствием должного пресечения правонарушений радикалов на Украине и призвала власти страны к незамедлительному решению этой проблемы.

"Группы праворадикалов, которые стоят за большинством нападений на мирные собрания и людей, которые высказывают иную точку зрения, считают себя над законом и даже хвастают своими действиями в социальных сетях", - заявила глава миссии на Украине Фиона Фрейзер на презентации отчета ООН о ситуации с правами человека. - Мы зафиксировали четыре таких случая: два в Киеве, один во Львове и в Тернополе".

Миссия ООН призвала украинские правоохранительные органы с должным вниманием отнестись к указанной проблеме и проследить, чтобы виновные понесли соответствующие наказания.

Фрейзер также отметила, что под угрозой находится и независимость судебной системы Украины в контексте кризисной ситуации на Донбассе. "Против судей как форма запугивания возбуждаются уголовные дела из-за освобожденных по обвинению в терроризме и сепаратизме - это опасная тенденция, которая противоречит основам справедливого судебного рассмотрения", - подчеркнула Фрейзер.