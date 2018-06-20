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20.06.2018 10:13
Рубрика: Экономика

В России могут измениться цены на водку

Текст: Ольга Игнатова

Минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское в этом году могут измениться. Минфин также планирует впервые установить их для вина и винных напитков. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

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По мнению представителей бизнеса, которые изучили предложения властей, появление новых параметров и более детализированный подход в подсчете себестоимости продукции приведут к повышению минимальных розничных цен.

С мая прошлого года минимальная розничная цена бутылки водки в 0,5 литра не может быть ниже 205 рублей, а поллитра коньяка - не меньше 371 рубля. При этом минимальная цена водки от производителя составляет 173 рубля, а оптовая - 178 рублей. Минимальная цена у производителей на коньяк составит 314 рублей, а минимальная оптовая цена - 323 рубля.

"Чистая цена бутылки водки с конвейера - 40 рублей. Дальше начинаются накрутки. Две трети в минимальной цене - это акциз и НДС, - пояснял ранее "РГ" директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. - В крупных сетевых магазинах, действительно, можно купить водку по 205 рублей и коньяк по 370. Небольшие магазины продают уже со своими накрутками. Для покупателей минимальная цена гарантирует качество продукции. Иными словами то, что алкоголь произведен на легальном заводе, прошел официально весь путь от завода до прилавка и его безопасно употреблять. Если цена низкая, то это уже говорит о нелегальном производстве со всеми вытекающими из этого обстоятельствами".

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