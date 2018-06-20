В любую погоду, даже в самую жестокую жару, температура воздуха в салоне автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток должна подниматься не выше 25 градусов. В зимние морозы - не должна опускаться ниже 12 градусов.

Такой стандарт для общественного транспорта приняло министерство транспорта. Эти значения установлены для среднесуточных температур выше 20 и ниже 5 градусов соответственно. Сейчас требованиям стандарта удовлетворяет лишь небольшая часть общественного транспорта, почти вся она сосредоточена в мегаполисах, а в городах поменьше пассажирам летом, как правило, приходится полагаться только на ветерок из форточки и собственную выносливость.

Кроме требований к температуре в салоне стандарт снижает норму вместимости на муниципальных и межмуниципальных маршрутах с пяти до трех человек на один квадратный метр свободной площади пола салона. "Как селедки в бочке" - такая метафора должна быть забыта.

Обеспечить комфортный температурный режим без системы климат-контроля или хотя бы кондиционера невозможно, а значит, надо заменять старый подвижной состав на новый. Муниципальным властям, которые отвечают за развитие этого вида транспорта, рекомендовано обновлять парк раз в десять лет. Сейчас средний возраст общественного транспорта в России ровно в два раза больше - двадцать лет.

У муниципалитетов просто нет денег на закупку нового подвижного состава. Они не поднимают стоимость проезда, чтобы он оставался доступным горожанам, и уж тем более не закладывают в тариф инвестиционную составляющую, которая могла бы позволить обновлять парк, отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин. Только крупные города, как Москва, Петербург, Казань, активно покупают новые автобусы, троллейбусы и трамваи, в том числе за счет платных парковок в центре. Без федеральной программы обновления парка проблему не решить, считает Михаил Блинкин. Только тогда можно будет сделать стандарты минтранса обязательными для муниципалитетов. Пока же, как пояснили "РГ - Неделя" в минтрансе, эти показатели носят рекомендательный характер, позволяя органам власти и местного самоуправления оценить уровень транспортного обслуживания вверенного им населения.

Стандарт закрепляет также требования к павильонам на остановках. Они должны защищать пассажиров от ветра и осадков, там нужно размещать информацию о маршрутах и расписании.