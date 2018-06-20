В России расширилась линейка поставочных фьючерсов на топливо

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) появится новый поставочный фьючерс - на бензин Регуляр-92 с базовой точкой ценообразования на железнодорожной станции Аллагуват в Башкирии. Расширение линейки контрактов поможет снизить колебания цен на внутреннем рынке.

Презентация фьючерса состоялась 20 июня. Железнодорожная станция Аллагуват обслуживает перевозки нефтепродуктов с Салаватского нефтеперерабатывающего завода "Газпрома". Контракт позволит поставлять топливо на любую железнодорожную станцию в России, минимальный объем партии - 60 тонн.

Среди основных преимуществ финансового инструмента, кроме поставки в любую точку, - гибкое управление логистикой при поставке, отсутствие НДС при перепродаже фьючерса и длительный срок его обращения.

Проект поставочного фьючерса был подготовлен в июне прошлого года. Гендиректор "Газпром газэнергосети" Дмитрий Миронов в интервью "Интерфаксу" тогда пояснял, что цель создания такой схемы продаж - создать рыночный индекс, который отражает реальную картину на рынке нефтепродуктов на основе спроса и предложения. "Производители смогут планировать будущие отгрузки товара, а участники срочной секции СПбМТСБ - осуществлять торговые операции", - говорил Миронов.

Сейчас перечень поставочных фьючерсов на бензин на СПбМТСБ включает фьючерсы на Регуляр-92 (балансовые пункты Москва, Воронеж, Нижний Новгород и Пермь) и на Премиум-95 (Москва, Воронеж, Нижний Новгород). "Расширение линейки внутренних поставочных контрактов СПбМТСБ предоставляет участникам топливного рынка дополнительные возможности по долгосрочному планированию поставок и финансового результата, хеджированию ценовых рисков, а также будет способствовать снижению волатильности на внутреннем рынке нефтепродуктов", - заключили на бирже.