В телепередачи может вернуться реклама вина

На телевидение и в печать может вернуться реклама вина, произведенного в России и ЕАЭС. Депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект.

Согласно законопроекту, реклама может быть разрешена в периодических печатных изданиях (за исключением первой и последней полос и обложки); на выставках пищевой продукции (кроме детского питания) и выставках организаций общепита. Время показа рекламных роликов на телевидении (и звуковая радиореклама) разрешены с 23 часов вечера до 7 утра. При этом остается запрет на прямые трансляции или записи детско-юношеских спортивных соревнований.

Что конкретно можно рекламировать? Вина и игристые вина, произведенные в странах ЕАЭС из винограда, выращенного на их территориях и в России, а также российские вина из винограда, выращенного в ЕАЭС.

Сейчас можно рекламировать эти напитки, только если они сделаны в России из российского сырья.