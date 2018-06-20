В Вашингтоне назвали "успешным" достигнутое в Сирии перемирие

Достигнутое на юго-западе Сирии перемирие в госдепартаменте США назвали "успешным". Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время ее регулярного брифинга.

"Это важно для правительства Соединенных Штатов, и я хочу напомнить, что зона деэскалации была создана не только правительством США, но и Иорданией и Россией", - передает ТАСС слова Нуэрт.

Она также отметила, что успехи есть не только в отношении доставки гуманитарной помощи нуждающемуся населению, но и "несомненно в деле спасения многих жизней сирийцев".