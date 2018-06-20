В воскресенье лидеры ЕС обсудят проблемы миграции

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сегодня подтвердил сообщения о подготовке чрезвычайного мини-саммита глав государств и правительств нескольких европейских стран по проблемам миграции.

Встреча состоится в воскресенье в Брюсселе. По данным из источников в Еврокомиссии, на которые ссылаются немецкие СМИ, в ней примут участие Германия, Австрия, Италия, Франция, Греция, Испания и Болгария.

На встрече Меркель собирается представить свою концепцию по урегулированию миграционной проблемы и создать широкий фронт ее поддержки. Если этого не получится, то и решения предстоящего в конце июня саммита Евросоюза окажутся под угрозой. Также, как и кресло самой Меркель, а также стабильность немецкого правительства, о чем пишут местные СМИ.

Договоренность о мини-саммите, видимо, была заключена во вторник после встречи Ангелы Меркель с Макроном и Юнкером в гостевом доме правительства ФРГ - дворце Мезеберг в окрестностях Берлина.

Для канцлера Германии, напомним, с саммитом связано многое, и главное - ее пребывание во власти. Ведь министр внутренних дел ФРГ и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер угрожает ей принять единоличное решение о контроле германских границ, если на саммите Евросоюза не будет найдено приемлемых решений миграционной проблемы. Формальное неповиновение министра канцлеру Ангеле Меркель может привести к его отставке, распаду консервативного блока ХДС/ХСС, расформированию коалиционного правительства ФРГ и новым выборам в бундестаг.

Председатель ХДС и канцлер Ангела Меркель пока не собирается уступать своему соратнику по партийному блоку. Для нее важно сохранить действие Шенгенского законодательства, и поэтому на мини-саммите Меркель собирается заранее обсудить основы общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции, которое устраивало бы все страны Евросоюза. Для подготовки встречи канцлер ФРГ в течение недели собирается провести переговоры с несколькими лидерами европейских стран и президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Окончательное соглашение должно быть подписано на ближайшем саммите ЕС. В него должно быть внесено положение о необходимости высылать беженцев, уже принятых и учтенных в других странах Евросоюза, назад по месту регистрации, если они самостоятельно пересекают границы других стран в поисках лучших условий. Далее Меркель собирается закрепить принцип справедливого и солидарного

распределения беженцев по странам Евросоюза. Привести этот пункт в исполнение будет непросто, поскольку против этого уже давно выступают, в частности, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия (хотя число приходящихся на эти страны беженцев не превышало бы нескольких сотен человек).

Накануне саммита Ангела Меркель уже встретилась с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и заручилась поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона. Меркель и Макрон обсудили предложение об усилении охраны границ шенгенской зоны с помощью агентства "Фронтекс" (Frontex). Италия видит решение проблемы также в заключении соглашения с прибрежными африканскими странами, в частности, с Ливией, чтобы пресекать источники миграционных потоков на месте. Эммануэль Макрон гарантировал Меркель свою поддержку на саммите Евросоюза. Канцлер Австрии Себастиан Курц также приветствовал ее призыв к поискам общеевропейского решения.