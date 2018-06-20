В самом разгаре дачный сезон, и многие горожане в прямом смысле слова переселились на свои загородные сотки. На каком расстоянии от дачных домиков должны располагаться вышки сотовой связи? Результаты одного такого спора и разъяснение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ могут оказаться полезными не только конкретным дачникам, подавшим такой иск.

Гражданский спор начался после того, как на одном из садовых участков вместо грядок с клубникой выросла вышка сотовой связи. Хозяйка соток решила, что сдать в аренду коммерсантам свой дачный участок гораздо выгоднее, чем что-либо на нем сажать. Гражданка договорилась с сотовым оператором, и почти сорокаметровую башню связи стало видно за километры. Соседям вышка не понравилась, и они обратились в суд. Их иск был адресован сразу нескольким ответчикам - хозяйке участка, оператору мобильной связи и компании, которая вышку эксплуатировала.

В районном суде истцы заявили, что вышка связи не относится к временным постройкам, сам объект возведен без разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию. А главное, по мнению садоводов, - нет заключения Роспотребнадзора, что уровень электромагнитного излучения от вышки безопасен для окружающих дачников.

Районный суд к гражданам прислушался и решил, что "антенно-мачтовое сооружение связи" надо демонтировать и сделать это должна фирма, которая вышку эксплуатирует. А судебные расходы суд взыскал с хозяйки участка и мобильного оператора. Но проигравшие пошли в областной суд. Там решение коллег отменили и приняли новое решение - в иске соседям полностью отказать.

В Верховном суде, куда дошли обиженные дачники, дело проверили, доводы сторон обсудили и сказали, что областной суд был неправ.

Вот доводы Верховного суда.

По материалам дела видно, что гражданка, на участке которой появилась вышка, его собственница, а сам участок относится к категории земель "земли населенных пунктов". Дама сдала некой фирме свои сотки по договору аренды "для установки и ввода в эксплуатацию базовой станции сотовой и радиотелефонной связи".

Районный суд, когда рассматривал спор, назначил строительно-техническую экспертизу. По ее выводам башня не соответствует строительным нормам и правилам, которые предъявляются к таким объектам. Вокруг объекта "имеется опасная зона, и она нарушает требования к планировке и застройке населенных пунктов". Это заключение об опасной зоне вокруг станции районный суд взял за основу, соглашаясь с соседями опасного участка.

Кроме этого суд сделал вывод, что участок предприимчивая гражданка использует не по назначению. На это областной суд заявил, что вышка на дачном участке - не опасный и не технически сложный объект. Есть постановление правительства "Об особенностях госрегистрации прав собственности на линейно-кабельные сооружения связи". Так, эта вышка к таким объектам недвижимости не относится.

Но и самовольной постройкой ее нельзя назвать, заявила апелляция.

С такими выводами Верховный суд категорически не согласился. Он напомнил, что по Земельному кодексу (статья 42) собственник должен использовать свои сотки по их целевому назначению и не наносить вред окружающей среде и соблюдать все нормы - градостроительные, санитарные и противопожарные. На нашем спорном участке разрешено лишь индивидуальное жилищное строительство.

Верховный суд сказал, что первым делом областной суд должен был посмотреть, соответствует ли вышка целевому назначению этого участка. Апелляция этого не сделала. Нет и мнения областного суда по поводу того, что сотки сдают в аренду для "осуществления предпринимательской деятельности третьими лицами".

Довод областного суда, что базовая станция сотовой связи "имеет признаки временного сооружения", поэтому и не попадает в перечень объектов капитального строительства, особо порадовал Верховный суд. Дело в том, что по Гражданскому кодексу любое имущество относится либо к движимым, либо к недвижимым вещам. А вот термина "временное сооружение" в Гражданском кодексе нет.

Если апелляция не поверила экспертизе, назначенной райсудом, то она могла назначить другую экспертизу, заметили в высоком суде. Но сложилась такая ситуация - доводы первой экспертизы, что работающая вышка может угрожать здоровью не только истцов, суд опроверг, свою экспертизу не назначил и суждений по этому поводу не высказал.

Верховный суд отменил вердикт апелляции и велел областному суду пересмотреть свое решение.

По Земельному кодексу собственник должен использовать свои сотки по их целевому назначению. Если разрешено индивидуальное жилищное строительство, то иные объекты воздвигать нельзя. Фото: Photoxpress

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

- Вышка оператора связи в соседском огороде вряд ли сможет кого-то обрадовать, разве что человека с серьезной интернет-зависимостью. Но кроме испорченного пейзажа произвольно расположенные сооружения связи могут нанести вред здоровью жителей прилегающей территории. Опасность представляет невидимое и неощутимое человеком электромагнитное излучение. Именно по этой причине такое строительство подлежит особому регулированию.

Как правило, сооружения связи должны располагаться на землях, относимых земельным законодательством к категории земель "промышленности и иного специального назначения". Одним из специальных назначений и являются земельные участки, выделяемые для целей обеспечения связи.

В зависимости от опасности конкретного связного объекта для вашего здоровья вокруг сооружений связи законодательно предусматривается создание охранных зон или полос отчуждения. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" дают возможность точно определить размеры и конфигурацию таких зон на местности в зависимости от мощности и направления излучения ("диаграммы направленности") каждой конкретной "сотовой" или иной радиостанции. Для особо мощных объектов границы санитарно-защитных зон устанавливаются решениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, для менее мощных - нижестоящими руководителями санитарного надзора.

Объекты сотовой связи, которые мы видим по всем городам и весям, конструктивно делятся на три вида - "башня", "мачта" и "вышка", но связисты называют их все "передающими радиотехническими объектами". Все отдельно стоящие башни, мачты и вышки относятся к категории недвижимости и в соответствии с законом "О связи" подлежат в этом качестве государственной регистрации.

Строительство объекта "сотовой", "транкинговой" или иной связи на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, не должно допускаться.

Проверку законности расположения того или иного объекта связи по заявлению граждан могут проводить Роспотребнадзор, Роскомнадзор и в общем порядке органы прокуратуры.