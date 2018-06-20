Во время школьных балов ожидается резкое ухудшение погоды

В ночь с субботы на воскресенье, когда в московских школах пройдут выпускные балы, ожидается дождь, усиление ветра и резкое понижение температуры воздуха. Об этом сообщил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В ночь с субботы на воскресенье будет проходить холодный фронт", - уточнил он. За сутки температура упадет сразу на шесть градусов, с 28 в субботу до 22 градусов в воскресенье. Смена погоды будет сопровождаться дождем и ветром. Причем, пик ненастья придется именно на время празднования - ухудшение погоды прогнозируется ближе к полуночи. Впрочем, время еще может измениться.

Это предварительные расчеты, уточнил метеоролог. Он отметил, что подвижка по времени прохождения фронта может составлять 6-7 часов. Точное время перемены погоды синоптики будут знать уже в четверг.