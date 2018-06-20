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20.06.2018 17:20
Рубрика: Власть

Вопрос о переносе единого дня голосования рассмотрят после 9 сентября

Текст: Галина Мисливская

Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента России может обсудить вопрос о переносе единого дня голосования и корректировке "муниципального фильтра" после сентябрьских выборов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

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"Переносить (единый день голосования) надо, мне кажется, это настолько назрело, что подавляющее большинство заинтересованных сторон это понимает", - цитирует ее ТАСС. "Насколько я знаю, рабочая группа после единого дня голосования начнет интенсивно работать, это один из вопросов, который наряду с "фильтром" будет предметом тщательного обсуждения", - сказала Памфилова.

Единый день голосования пройдет 9 сентября. В этот день в 22 регионах состоятся прямые выборы губернаторов, в четырех субъектах высших должностных лиц изберут депутаты заксобраний. В 16 регионах жители будут выбирать депутатов областных дум. Кроме того, пройдет порядка 6 тыс. муниципальных выборов.

По словам Памфиловой, уже 46 кандидатов заявили о намерении участвовать в выборах глав регионов. Среди них - шесть действующих губернаторов.

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