Врачи назвали неожиданную опасность кондиционеров

Для одних кондиционер - спасение, другие в нем видят угрозу для здоровья. Кто прав? О пользе и рисках этого бытового прибора "РГ" рассказала врач общей практики городской поликлиники №46 Департамента здравоохранения Москвы, обладатель статуса "Московский врач" Ольга Хребтова.

Первая, и самая очевидная опасность связана с переохлаждением: сухой кашель, насморк, боли в горле, ушах, шее, пояснице, - лишь малая часть симптомов, с которыми могут столкнуться любители кондиционеров. "Когда холодная струя воздуха направлена на человека, происходит резкий перепад температур и влажности. В первую очередь, это несет риск респираторных заболеваний. И диагнозы мы ставим серьезные, - рассказывает Ольга Хребтова. - Отиты, синуситы, бронхиты, миозиты, и даже пневмония. Все они требуют серьезного лечения и наблюдения".

Еще один риск связан с качеством воздуха. Если в закрытом помещении кондиционер долгое время перегоняет один и тот же воздух, то он постепенно высушивается и негативно влияет на кожу, слизистую. Впоследствии это может привести к развитию у человека атопических дерматитов и вазомоторных ринитов. Но выход из ситуации есть: использовать не обычный кондиционер, а с опцией увлажнения. Правда, такие продвинутые модели - совсем недешевое удовольствие. Поэтому и в офисах, и дома люди чаще всего используют обычные приборы.

Третий риск - развитие аллергии. Причина та же - длительная циркуляция неочищенного воздуха. Если не менять и не чистить в фильтры, кондиционер станет рассадником различных аллергенов и инфекций. Исправить ситуацию поможет только правильный уход за оборудованием: следить за тем, чтобы в системах охлаждения регулярно менялась вода и чистились фильтры.

- Опасность могут представлять и центральные системы кондиционирования - в офисах, супермаркетах, отелях, - говорит Ольга Хребтова. - Из-за них человек может подхватить "болезнь легионеров", которая вызывается особым видом патогенных бактерий. Они очень хорошо себя чувствуют и быстро размножаются в теплой воде, которая используется в единых резервуарах для централизованных систем. Если бактерия-Легионелла попадет в легкие человека, у него может развиться атипичная пневмония. И если "болезнь легионеров" вовремя не диагностировать и не пролечить, возможны очень серьезные последствия.

Еще один риск - отравление фреоном. Такое случается редко, и только при повреждении трубки кондиционера. Но об этом риске все-таки стоит помнить, так как фреоны - ядовитые для человека соединения. Как можно определить такое отравление?

"Чаще всего симптомы интоксикации - головные боли, тошнота, рвота, сдавливающие головные боли при поворотах головы, затруднение дыхания. Но точный диагноз после сбора анамнеза может поставить только врач", - говорит Ольга Хребтова.

Что еще нужно знать о кондиционерах? Недавно американские исследователи назвали уж совсем неожиданную опасность частого использования этого прибора. А именно - риск потолстеть: якобы приятный прохладный воздух и комфортная температура способствуют тому, что человек в течение дня расходует меньше энергии, чем мог бы. А это, в свою очередь, является еще одним фактором, который может способствовать набору массы тела. "А проблема лишнего веса, безусловно, сейчас очень актуальна в здравоохранении", - комментирует специалист.

Польза от кондиционеров, конечно, тоже есть, и немалая. "Опасность нахождения в душном помещении гораздо выше, чем использование кондиционера, - считает врач. - Душный воздух, жара особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для пожилых людей и детей. У них несовершенная система терморегуляции, они не могут быстро приспособиться к жаре. И я считаю, что при правильном уходе за кондиционером его польза велика".

Так что никто не призывает полностью отказаться от кондиционеров. Но использовать их все-таки нужно с умом.

Во-первых, ухаживать за оборудованием должны специалисты: они правильно почистят фильтры, заменят воду, добавят антисептик, выберут оптимальный режим работы кондиционера. Во-вторых, нельзя ставить очень низкую температуру. "Разница температур не должна превышать 5-7 градусов, - советует врач. - Если на улице 25 градусов, то в помещении должна быть установлена температура не ниже 20 градусов. Поток охлажденного воздуха не должен быть направлен на людей. Чтобы никто не заболел, холодный воздух должен равномерно распределяться в помещении".

А что делать в магазинах, спорткомплексах и других местах, где хозяева зачастую включают системы охлаждения воздуха чуть ли не на полную мощность? "Здесь все зависит от организма человека, насколько он укреплен и здоров, - говорит Ольга Хребтова. - Меры профилактики - здоровый образ жизни, закаливание, вакцинация. Нужно обязательно делать прививки. Тогда бактерии, которые попадают в организм, не смогут оказать болезненного влияния, либо окажут его в меньшей степени. Вакцинированные пациенты, как правило, не приходят с "жалобами на кондиционеры". Я практикующий врач. У меня есть участок, на котором я веду наблюдение за пациентами, и я вижу, что после вакцинации пациенты практически не болеют. В московских поликлиниках можно бесплатно сделать прививки от гриппа, гепатита В, кори, дифтерии, столбняка. Вакцины хорошо переносятся. Не нужно верить сплетням из соцсетей и ужасам про вакцинацию из СМИ. Нужно верить врачу и делать прививки".