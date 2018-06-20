ВВС Израиля ответили на запуск из сектора Газа горящих воздушных шаров

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по трем военным целям ХАМАС в секторе Газа. Так еврейское государство отреагировало на очередной запуск с территории палестинского анклава воздушных змеев с прикрепленными горящими предметами и воздушных шаров с взрывными устройствами.

Армия обороны Израиля заявила, что "готова продолжать действовать с повышенной интенсивностью и использовать различные средства в ответ на эти террористические атаки". "Ответственность за все, что происходит внутри и исходит из сектора Газа, несет движение ХАМАС", - цитирует ТАСС заявление военных.

Радикалы начали запуск горящих воздушных змеев и шаров в сторону Израиля в конце марта. Именно тогда у забора безопасности на границе сектора Газа стартовала массовая протестная акция "Марш возвращения". Для перехвата летающих предметов, которые вызвают сильные пожары на территории Израиля, применяются недорогие гражданские беспилотники.