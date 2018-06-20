Выход США из СПЧ ООН разочаровал Австралию

Австралийские власти разочарованы решением американцев выйти из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

"Мы бы предпочли, чтобы США оставались в составе СПЧ", - сказала глава МИД. По ее словам, она довела позицию Австралии до сведения высокопоставленных представителей администрации американского президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

Бишоп добавила, что Канберра разделяет многие озабоченности Вашингтона "по поводу СПЧ, прежде всего его антиизраильской направленности", и поддерживает усилия по решению других вопросов, вызывающих разногласия.

Постпред США при ООН Никки Хейли во вторник объявила о выходе страны из СПЧ. За последние месяцы американцы неоднократно критиковали Совет. Они, в частности, обвиняли эту структуру в предвзятости по отношению к США и Израилю.