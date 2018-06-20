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Вышел русский трейлер кукольного хард-бойлда "Игрушки для взрослых"

Новость 20.06.2018, 18:37 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube доступен зажигательно и бесстыже выглядящий локализованный трейлер очередных "Маппетов из ада" - комедийного кукольного хард-бойлда (то есть детектива повышенной крутости) "Игрушки для взрослых" (The Happytime Murders). Специально для тех, кто с теплотой вспоминает дикий мюзикл "раннего" Питера Джексона "Знакомство с Фиблами" - распишитесь.

Действо опуса раскинется в Лос-Анджелесе - "городе денег, знаменитостей и взрослых развлечений", где куклы живут бок о бок с людьми.

Фото: kinopoisk.ru
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"Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники - брутальный частный детектив и коп в юбке…", - синопсируется.

В ролях: "оскаровская" номинантка Мелисса МакКарти ("Копы в юбках", "Шпион", "Девичник в Вегасе", "женская версия "Охотников за привидениями"), Элизабет Бэнкс ("Голодные игры", "Клиника"), Майя Рудольф ("Девичник в Вегасе", "50 первых поцелуев", "Дети сексу не помеха"), Джоэл МакХэйл ("Секретные материалы", "Сообщество", "Сыны анархии").

Постановщик - Брайан Хенсон, сын, как несложно догадаться, великого Джима Хенсона. Сценаристы - Тодд Бергер ("Парки и зоны отдыха") и пока ничем себя особо не зарекомендовавший Ди Остин Робертсон.

В кино - с 27 сентября.

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