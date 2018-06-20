Взрыв в лондонском метро произошел из-за короткого замыкания

Причиной взрыва на станции метро Southgate в Лондоне стало короткое замыкание. К такому выводу пришли сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. О теракте речи не идет, отметили в Скотленд-Ярде.

Взрыв небольшой силы произошел на севере британской столицы примерно в 19:03 по местному времени. В результате инцидента серьезно никто не пострадал. "Была оказана помощь небольшому числу людей", - сообщил представитель транспортной полиции.

На месте происшествия найдены остатки аккумулятора, который и взорвался, передает ТАСС.