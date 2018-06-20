За незаконную торговлю редкими животными будут наказывать строже

Совет Федерации одобрил поправки Уголовный кодекс РФ об усилении ответственности за незаконную торговлю редкими животными, а также водными биоресурсами.

Устанавливается ответственность за деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Максимальное наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет, рассказала, представляя закон, зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева.

Кроме того, статья УК 258 прим. 1, посвященная незаконной добыче и обороту особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, дополняется новой частью. В ней устанавливается ответственность за незаконную продажу или приобретении таких животных с использованием СМИ, а также интернета. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырех.

Увеличиваются размеры штрафов и сроки заключения за незаконную охоту - вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Также уточняются размеры крупного и особо крупного ущербов - 40 тысяч рублей и 120 тысяч рублей соответственно.